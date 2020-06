Hansi Flick will Coutinho und Co. für Champions League behalten - Süle fit für Turnier in Lissabon

Der FC Bayern hat das erste Saisonziel erreicht: Die 30. Meisterschaft ist seit Dienstag unter Dach und Fach. Doch nachlassen wird die Mannschaft nicht - zumindest wenn es nach Trainer Hansi Flick geht. Zwar deutete er eine Rotation an , aber Wettbewerbsverzerrung will er sich nicht vorwerfen lassen. Flick sprach am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg über...

... die Siegermentalität seiner Mannschaft im Vergleich zum BVB: "Der BVB hat eine gute Saison gespielt. Solche Spiele wie gegen Mainz sind einfach mal drin. Ich hoffe, dass uns das nicht passiert. Ich weiß, dass wir den einen oder anderen morgen nicht dabei haben. Aber wir haben die Qualität, auch dann jedes Spiel zu gewinnen. Es ist wichtig, dass wir zu 100 Prozent auf dem Platz sind. Wir müssen fokussiert sein. Es ist ganz wichtig, dass wir den Rhythmus beibehalten. Nach dem Spiel gegen Freiburg haben wir eine gesamte Woche. Wir müssen uns bewusst sein, im Rhythmus zu bleiben Wir gehen die beiden kommenden Spiele genauso konzentriert an, wie die Spiele zuvor und wollen beide erfolgreich gestalten. Die Mentalität der Mannschaft ist so, dass wir auch diese Spiele gewinnen wollen."

Flick hofft auf Coutinho in der Champions League

... über mögliche Länderspiele für die Bayern-Profis nach dem Champions-League-Turnier: "Es ist eine ganz besondere Situation, die so noch nie da war. Unsere Spieler, aber auch von den anderen deutschen Vereinen, die international noch dabei sind, benötigen Zeit zur Regeneration. Da müssen sich alle zusammen an einen Tisch setzen und gemeinsam entscheiden, was das Beste für alle ist. Wichtig ist, dass man dabei vor allem auch an die Spieler denkt, die zuletzt auch sehr viele Spiele in den Beinen hatten. Es geht darum, dass sie auch mit frischen Beinen in die neue Saison gehen können."