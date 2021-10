Werner, Weltspitze, WM: Die Analyse von Bundestrainer Hansi Flick zum Sieg in Nordmazedonien

Das erste Ziel ist erreicht: Hansi Flick durfte am Montagabend in Nordmazedonien in seinem fünften Spiel als Bundestrainer den fünften Sieg feiern. Der vom Ergebnis her klare 4:0-Erfolg in Skopje war gleichbedeutend mit der Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Hervorzuheben war insbesondere die Leistung des zuletzt in die Kritik geratenen Stürmers Timo Werner, der einen Doppelpack zum Sieg beisteuerte.

