"Nicht nur beim DFB gefragt": Rummenigge kritisiert Verband wegen Zögern bei Flick

"Hansi wäre der perfekte Trainer für die Nationalmannschaft", sagte Rummenigge gegenüber Sport1 und riet dem aktuell durch eine Führungskrise gelähmten Verband zu einer raschen Entscheidung in der Bundestrainer-Frage. "Man darf nur nicht vergessen: Hansi hat in 17 Monaten sieben Titel gewonnen. Er ist nicht nur beim DFB gefragt", so der 65-Jährige weiter.