Hansi Flick erklärt: Deshalb stehen Lewandowski und Alaba nicht im Bayern-Kader - Lob für Davies

So hat Lewandowski "muskuläre Probleme", wie Flick bei Sky mitteilte. Ob der Goalgetter, der in dieser Königsklassen-Saison bereits drei Tore erzielte, gegen Union Berlin in der Liga wieder spielen kann, ließ der FCB-Coach offen: "Ich hoffe, dass er ab Samstag für die restlichen Bundesliga-Spiele dabei sein kann", so Flick. Für Lewandowski rückt wie vor einer Woche beim 1:1 auswärts gegen Atletico Madrid Eric Maxim Choupo-Moting in die Startelf.