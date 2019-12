Hansi Flick erklärt Lewandowski-Verzicht in Bayern-Startelf gegen Tottenham: "Toughes Programm"

Ohne Robert Lewandowski in der Startelf bestreitet der FC Bayern München sein letztes Vorrundenspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr - hier im Liveticker ). Der Pole, der in dieser Königsklassen-Saison bereits zehn Mal getroffen hatte, sitzt am Mittwoch ebenso wie Thomas Müller und Leon Goretzka zunächst auf der Bank. David Alaba steht im letzten Gruppenspiel dieser Saison wegen einer leichten Beckenstauchung nicht im Kader. Kurz vor er Partie erklärte Interimstrainer Hansi Flick seine Beweggründe.

Flick will Lewandowskis Kräfte schonen. Zuletzt hatte der Pole in der Bundesliga drei Mal in Folge kein Tor erzielt, dabei ließ der Torjäger auch zahlreiche Chancen liegen. "Es ist einfach so, dass er alle Spiele bis auf das Spiel in Bochum gemacht hat", sagte Flick. "Er hat ein toughes Programm gehabt." Tatsächlich ist das Königsklassen-Duell gegen Tottenham erst das zweite Saisonspiel des FCB ohne Lewandowski in der Startelf.