FC Bayern im Titelkampf: Flick spricht von "Power-Saison" - Fünf Auswechslungen "optimal nutzen"

Mit vier Punkten Vorsprung startet der FC Bayern in den Bundesliga-Endspurt. Mehr als zwei Monate Zwangspause wegen der Corona-Krise haben damit ein Ende. Ab sofort soll es wieder um sportliche Fragen gehen - und im Fokus steht dabei natürlich: wer wird Meister? Vor der Partie der Münchner bei Union Berlin am Sonntag (18 Uhr, Sky) äußerte sich Trainer Hansi Flick über den besonderen Titelkampf. "Es sind neun Spieltage, eine Power-Saison, ein kleines Turnier. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Alles fängt bei Null an und wir hoffen, dass wir am Ende mehr Punkte haben als die Gegner", sagte der 55-Jährige bei einer Video-Medienrunde am Freitag.