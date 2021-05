Hansi Flick über Zukunfts-Pläne: "Noch nichts 100-prozentig" – Stadion-Besuch bei DFB-Spiel geplant

Mit seinem zweiten Meistertitel verabschiedet sich Hansi Flick vom FC Bayern München. In seinem letzten Spiel als Trainer des Bundesliga-Primus gab es am Samstag einen 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg. Nach der Partie, in der Weltfußballer Robert Lewandowski eine überragende Saison mit einem Bundesliga-Torrekord krönen konnte, äußerte sich der 56-Jährige auch über seine Zukunft. Flick gilt als Top-Favorit auf die Nachfolge des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw. Anzeige

Nachdem Flick im Vorfeld der Partie bereits gesagt hatte, es ginge mit Blick auf einen Wechsel zum DFB noch "um Kleinigkeiten", ergänzte er auf der Pressekonferenz nach dem Augsburg-Spiel: "Noch ist nichts 100-prozentig." Der frühere Co-Trainer von Löw, der von 2006 bis 2014 an der Seite des langjährigen DFB-Coaches arbeitete, zog nach der Übergabe der Meisterschale ein Fazit seiner kurzen Ära beim FC Bayern. "Mit dem Tag heute ist meine Reise hier beim FC Bayern wirklich beendet", sagte Flick. Diese sei "durch Corona eine intensive, verrückte Zeit" gewesen.

Bayern-Trainer Hansi Flick: Die Bilder seiner Karriere Hansi Flick ist seit Spätherbst 2019 Trainer des FC Bayern München. Der frühere Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw hat eine bewegte Karriere im Profifußball hinter sich. Der SPORTBUZZER zeigt die Laufbahn Flicks in Bildern. ©

Flick wird Kovac "immer sehr dankbar sein" Er ließ sich auch nicht nehmen, ein besonderes Dankeschön an seinen Vorgänger zu richten, der ihn im Sommer 2019 zunächst als Co-Trainer an die Säbener Straße geholt hatte. "Als Niko Kovac mich angerufen hat, ging es los. Ich werde ihm immer sehr dankbar sein." Flick hatte Kovac, der inzwischen erfolgreich bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1 arbeitet, im November 2019 beerbt, nachdem es zur Trennung gekommen war.