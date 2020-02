Neuer Vertrag für Flick? So reagiert der Bayern-Coach auf das Lob von Klub-Boss Hainer

Nach dem erneuten Lob aus der Chefetage des FC Bayern hat Hansi Flick wiederholt die Freude an seinem Trainerposten in München hervorgehoben. "Mir macht es Spaß. Alles andere liegt nicht in meinen Händen", sagte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Dienstag. "So eine Mannschaft, mit so einer Qualität zu trainieren, das macht schon sehr großen Spaß. Deswegen bin ich da noch lange nicht müde", sagte Flick am Tag vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/So könnt ihr Spiel sehen) gegen 1899 Hoffenheim.