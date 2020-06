Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt seinen Führungsstil und den Einfluss von Ehefrau Silke

Hansi Flick gibt in seinem ersten Interview nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft einen Einblick in seinen Führungsstil und verrät, wie ihm seine Ehefrau Silke bei den hohen Anforderungen des Trainerjobs beim FC Bayern hilft. "Seit über 37 Jahren kann ich mich mit ihr austauschen. Manchmal hat sie eine andere Sichtweise. Das gibt mir einen anderen Blick, das ist gut so", sagte der Coach im Gespräch mit dem SPORTBUZZER (hier geht es zum gesamten Interview).

Das komplette Interview mit Hansi Flick Bayern-Trainer Hansi Flick im Meister-Interview: "Bei Thomas Müller sehe ich noch keine Grenzen"

Er tausche sich mit seiner Gattin zwar nicht über Taktik aus, vertraue aber ihren Einschätzungen bei zwischenmenschlichen Fragestellungen: "Es gibt Dinge im Innenleben einer Mannschaft, die man mit nach Hause nimmt. Das besprechen wir. Logisch. Sie will ja auch teilhaben an dem, was ich tagtäglich erlebe." Ohnehin gilt Flick, der das Traineramt bei den Bayern im vergangenen November vom entlassenen Niko Kovac zunächst auf Interimsbasis übernommen hatte und im April dann mit einem Cheftrainer-Vertrag bis 2023 ausgestattet worden war, im Umgang mit der Mannschaft als äußerst empathisch. Er setzt auf Eigenschaften wie Respekt, Loyalität und Sozialkompetenz.

Bayern-Trainer Flick: Erfolg entsteht nur im Team Flick erklärt: "Meine Wertschätzung genießen alle, die Qualität vorzuweisen haben. Ob Spieler, Trainerkollegen, der Staff rundherum. Physios, Ärzte, Medienabteilung, Köche. Ich als Trainer darf mir nicht anmaßen, dass ich alles besser weiß. Wenn ich mich mit Experten unterhalte, erweitere ich auch mein Wissen. Das ist die Basis für den Erfolg." Eine zu große Fokussierung auf den Trainer und dessen taktische Vorgaben lehne er folglich ab: "Der Fußball steht auf mehreren Säulen. Die Taktik ist dabei elementar. Mir wird das allerdings zu sehr auf eine Person, den Trainer, fokussiert. Im Teamsport kannst du nur erfolgreich sein, wenn du als Team zusammenarbeitest."

Dabei müsse "das Miteinander vorgelebt werden, genauso wie die Wertschätzung". Bildlich beschreibt er: "Man sollte auch andere in die Sonne stellen, damit sie Strahlen abbekommen." Dass schlitzohrige Spieler diese Einstellung zu ihrem Vorteil nutzen könnten, befürchtet der 55-Jährige nicht: "Ich habe einiges an Lebenserfahrung, habe alles mitgemacht. Ich weiß, wie man Spieler anzupacken hat, ab und zu mal Tacheles reden muss. Auch das ist wichtig. Bei Topstars, aber auch bei Talenten, die vom Campus kommen. Dass diese auch bei der U23 das zeigen, was wir tagtäglich bei den Profis sehen wollen. Da ist Mentalität gefordert."