Das Meister-Interview: So machte Bayern-Trainer Hansi Flick seine Stars Thomas Müller, Alphonso Davies und Robert Lewandowski besser

Viele Beobachter schreiben Hansi Flick den größten Teil am vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft zu. Seit der 55-Jährige im vergangenen November das Traineramt beim FC Bayern vom entlassenen Niko Kovac übernahm, geht es bei den Münchnern steil bergauf. In 29 Pflichtspielen unter dem neuen Coach gelangen 26 Siege. Sogar das zweite Triple der Vereinsgeschichte scheint möglich. Im Endspiel des DFB-Pokals trifft der Klub am 4. Juli auf Bayer Leverkusen, die Teilnahme am Finalturnier der Champions League im August scheint sicher. Doch wie schaffte Flick bei den Bayern die Wende? Im ersten Meister-Interview verrät der Trainer dem SPORTBUZZER (hier geht es zum kompletten Interview) seine Methoden in der täglichen Arbeit mit Thomas Müller, Alphonso Davies, Robert Lewandowski & Co..

Das komplette Interview mit Hansi Flick Bayern-Trainer Hansi Flick im Meister-Interview: "Bei Thomas Müller sehe ich noch keine Grenzen"

Dem polnischen Superstar, der es in dieser Bundesliga-Saison auf 31 Tore in bisher 29 Einsätzen brachte, legte er nahe, mannschaftsdienlicher zu spielen. Flick erklärt: "Weil ich sehen will, dass er aus einer 40-prozentigen Torchance mit einem klugen Abspiel eine 100-prozentige macht. Das klappt nicht immer, jedoch immer öfter." In der Tat: Lewandowski ist auf bestem Wege, zum fünften Mal Torschützenkönig zu werden.

Bei Super-Talent Davies, das schon von Kovac vom Flügelstürmer zum linken Außenverteidiger umfunktioniert wurde und die Liga in den vergangenen Monaten im Sturm eroberte, verspricht sich Flick künftig sogar noch eine weitere Leistungssteigerung. "Da ist noch so viel mehr drin. Im taktischen Bereich, bei der Ballannahme", sagt der Meistertrainer: "Aufgrund seines Antritts war er an vielen Toren beteiligt, kann Fehler meist wieder ausbügeln. Ich bin überzeugt, wir kriegen das hin."