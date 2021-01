Hansi Flick bestätigt: Kingsley Coman fehlt FC Bayern gegen Mainz - Tiago Dantas Kader-Kandidat

Mit einigen personellen Sorgen geht Hansi Flick in das Heimspiel des FC Bayern München gegen Kellerkind Mainz 05 am Sonntag (18 Uhr/Sky). Der Trainer des Rekordmeisters muss allen voran den formstarken Kingsley Coman ersetzen, der sich beim 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen verletzt hatte. Längerfristig wird der 24-Jährigen allerdings nicht ausfallen. " Bei Coman ist es noch die Verletzung vom Leverkusen-Spiel ", erklärte Flick. " Er ist auf einem guten Weg und sollte für das Spiel gegen Gladbach wieder zur Verfügung stehen ."

Eine Option für den Kader ist erstmals auch der im Sommer verpflichtete Tiago Dantas , der seit 1. Januar spielberechtigt ist und auf den Flick große Stücke hält. " Es kann sein, dass Dantas morgen im Kader steht ", wollte der FCB-Coach sich allerdings noch nicht in die Karten schauen lassen. "Es liegt immer an einem Spieler selbst, ob er spielt oder nicht und inwieweit er sich entwickelt", sagte er. "Wir haben eine gute Mannschaft, mit einer guten Tiefe. Es ist wichtig, dass er in jedem Training seine Qualität zeigt, dem Trainerteam und auch seinen Mannschaftskollegen."

Flick: Sané "ist auf einem guten Weg"

Das muss auch Leroy Sané, den Klubchef Karl-Heinz Rummenigge nach einer bisher enttäuschenden Saison kurz vor Weihnachten in die Pflicht genommen hatte. Der Wunschtransfer des Sommers könnte gegen die Mainzer Coman ersetzen. Flick redet den Nationalspieler stark. "Es geht immer um den Erfolg der Mannschaft, da muss sich jeder einzelne unterordnen, das macht er auch", erklärte Flick. "Er ist sehr selbstkritisch, hat in dieser Woche sehr gut trainiert und ist auf einem guten Weg. Wenn er den Ball kontrolliert, hat er eine enorme Qualität. Er ist immer für eine Aktion gut, die dem Gegner weh tun kann." Je früher Sané seine "vollen Qualitäten zeigen kann, umso besser", so Flick. Am besten schon gegen Mainz.