Hansi Flick: So will ich den FC Bayern wieder besser machen - Kimmich: Kovac-Aus "auch Versagen" der Spieler

Hansi Flick soll den FC Bayern als Interimscoach wieder aus der Krise führen. Schon am Mittwoch steht das Champions-League-Match gegen Olympiakos Piräus auf dem Programm. Vor dem Spiel äußerte der 54-Jährige sich auf seiner ersten Bayern-PK kämpferisch. "Wir müssen alle Körner rausholen, die in uns sind." Zudem forderte er von seiner Mannschaft nach der 1:5-Packung gegen Eintracht Frankfurt mehr Konzentration und Besinnung auf die eigene Stärke. "Wie wir die Tore bekommen haben, das war nicht Bayern-like. Da setzen wir an. Aber dass man nicht alles angehen kann in der kurzen Zeit, ist klar. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft aktiv ist, dass sie die Initiative ergreift", so Flick.