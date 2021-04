Matthäus befürchtet Flick-Zerwürfnis mit dem FCB: "Hansi hat jetzt ein Problem mit den Bayern-Bossen"

Hansi Flick hat nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag vor laufender Sky-Kamera erklärt, seinen bis 2023 gültigen Vertrag als Coach des Rekordmeisters auflösen lassen zu wollen. Doch welche Konsequenzen hat diese öffentlich vorgetragene Erklärung des Erfolgstrainers nun auf das Verhältnis zwischen ihm und seinem Noch-Arbeitgeber. Lothar Matthäus hat die Lage um Flick und Bayern in seiner wöchentlichen Sky-Kolumne analysiert.

Matthäus: "Wenn Rummenigge und Hoeneß eines nicht mögen, dann ..."

Aus Sicht von Matthäus könnte es Folgen haben, dass Flick "vor laufender Sky-Kamera alle wissen hat lassen, was eigentlich gemeinsam mit dem Verein verkündet werden sollte". Wenn Rummenigge und Hoeneß eines nicht mögen, dann laut des 60-Jährigen "das Gefühl, öffentlich überrascht oder gar vorgeführt zu werden". Daher lautet der eindringliche Rat des Ex-Bayern-Profis in Richtung Flick: "Er sollte jetzt kein Öl mehr ins Feuer gießen und schauen, dass in den nächsten Tagen etwas Ruhe einkehrt und Gras über die Sache wächst. Er muss nun wirklich vorsichtig sein, um nicht noch mehr Schaden anzurichten."