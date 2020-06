Hansi Flick: So wechselhaft verlief die bisherige Karriere des Bayern-Meistertrainers

Der größte Erfolg von Hansi Flick als Cheftrainer? Das war bisher der Aufstieg in die Regionalliga mit der TSG Hoffenheim in der Saison 2000/01. Nun fügte der 55-Jährige seiner Vita ungleich Eindrucksvolleres hinzu: Am Dienstag wurde er mit dem FC Bayern München vorzeitig die deutscher Meister. In nur sieben Monaten als Coach hat Flick beim Rekordmeister eine erstaunliche Wandlung hingelegt: Er wurde vom Interims-Notnagel nach der Trennung von Niko Kovac zum Cheftrainer auf Zeit - und unterschrieb schließlich sogar einen langfristigen Vertrag.