Vor Leipzig-Duell: Bayern-Trainer Flick erwartet von seinen Profis, "Champions" zu sein - Tolisso fehlt

Das Duell mit RB Leipzig ist die größte Prüfung für den FC Bayern München vor der kurzen Pause über Weihnachten, darüber ist man sich an der Säbener Straße einig. "Spitzenspiele sind immer etwas Besonderes", sagte Cheftrainer Hansi Flick in der virtuellen Pressekonferenz am Nachmittag und fügte pathetisch hinzu: "Champions sind immer da, wenn große Spiele vor der Brust stehen. Daher erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie zeigt, dass sie besser spielen kann als in den letzten Wochen. Unser Ziel ist es, die drei Punkte in München zu lassen. Das wären Big Points." Anzeige

Klar – denn: Mit einem Erfolg im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky) könnte man die Sachsen auf fünf Punkte distanzieren. "Es wird entscheidend sein, dass wir bereit sind, mehr in das Spiel zu investieren als Leipzig", betonte Flick. Bisher konnte Bayern keinen der Verfolger abschütteln. RB Leipzig hat zwei Punkte Rückstand, Leverkusen drei und Dortmund vier.

Auf die Frage, ob das Duell der Bayern mit den Sachsen eines Tages neben Bayern gegen Borussia Dortmund ein neuer Bundesliga-Clásico werden könnte, meinte Flick: "Das liegt in der Zukunft, das kann ich nicht sagen. Leipzig hat eine klasse Entwicklung genommen, sie waren im Champions-League-Halbfinale." Und so sagte er doch etwas über die Sicht der Münchner auf den im letzten Jahrzehnt neu herangewachsenen Rivalen.

Dass die Leipziger am Mittwoch noch in Istanbul in der Champions League ran mussten und Bayern dank der Dienstagspartie in Madrid einen Tag mehr Pause hatte, will Flick nicht als Vorteil gelten lassen: "Bei diesem Spiel – es ist ein besonderes für beide Teams – ist jeder Spieler im höchsten Maße motiviert, da ist egal, wer wann vorher gespielt hat. Beide Mannschaften werden versuchen, zu 100 Prozent auf dem Platz zu sein."