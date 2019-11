Hansi Flick als Bayern-Trainer? Darum traut ihm Bundestrainer Joachim Löw den Job zu

Löw lobt Flick: "Er hat die Kompetenz"

Flick als Bayern-Trainer? Löw: "Er weiß, was zu tun ist"

Und das habe sich bereits durchaus bemerkbar gemacht. Schon beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Olympiakos Piräus habe die Mannschaft "eine gute Moral" aufgewiesen - "und gegen den BVB bislang auch", erklärte der Bundestrainer in der Halbzeitpause am Sky-Mikrofon. Ob er das Cheftrainer-Amt auch über die beiden Spiele hinaus ausfüllen könnte? "Ich denke schon", so Löw, "er weiß, was zu tun ist. Ich traue ihm schon zu, dass er das kann."