Lothar Matthäus erklärt: Deshalb ist Hansi Flick der richtige Trainer für den FC Bayern

Mehr als nur ein Interimstrainer? Hansi Flick hat sich nach dem überzeugenden 4:0-Sieg zu einem Favoriten auf die endgültige Nachfolge des in der vergangenen Woche entlassenen Niko Kovac beim FC Bayern München gemausert - nicht umsonst erhielt der Coach direkt nach der Partie von FCB-Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge die Bestätigung "bis auf Weiteres" Cheftrainer der Bayern bleiben zu dürfen. Zuvor galt die Beschäftigung des Ex-Co-Trainers von Kovac nur für zwei Spiele. Beide (gegen Piräus und Dortmund) gewann Flick, Für Sky-Experte Lothar Matthäus ist der Weltmeister-Co-Trainer von 2014 unter Chefcoach Joachim Löw der richtige Mann für den FCB, wie nun er in seiner Kolumne schreibt.

Matthäus: Flick kann mit den Spielern des FC Bayern umgehen

Matthäus, Ende der Achtziger-Jahre gemeinsam mit Mittelfeldspieler Flick aktiv, lobt seinen ehemaligen Teamkollegen: "Er war schon 1985 so gewissenhaft, wie er noch heute ist. Ein durch und durch strukturierter Mensch", so der ehemalige Weltfußballer. "Wie er die beiden Spiele gegen Piräus und Dortmund geplant und umgesetzt hat, zeigt, was in ihm steckt." Flick überlasse "nichts dem Zufall". Zudem sei der 54-Jährige "auch taktisch hervorragend geschult und das wissen vor allem die Nationalspieler, die ihn jahrelang mit Jogi Löw erlebt haben".