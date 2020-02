Nach Bayern-Sieg gegen Chelsea: Rummenigge deutet Vertragsverlängerung mit Flick an

Nach dem nächsten großen Sieg des FC Bayern München in London hat Karl-Heinz Rummenigge beim nächtlichen Bankett mit einer Botschaft an Hansi Flick überrascht. Der Vorstandsboss signalisierte dem Trainer nach dem reifen 3:0 (0:0) des Rekordmeisters im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea die Bereitschaft des Vereins zu einer Verlängerung der Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus.

Rummenigge überreichte Flick nach dem praktisch schon vor dem Rückspiel am 18. März in München gebuchten Viertelfinal-Ticket nachträglich ein Geschenk zum 55. Geburtstag mit den vielsagenden Worten: "In dem roten Päckchen ist ein Stift. Und mit Stiften unterschreibt man bei Bayern München manchmal auch Papiere."

Rummenigge mit der Bayern-Leistung unter Trainer Hansi Flick "sehr, sehr zufrieden"

Durch den Bankettsaal ging nach dem unmissverständlichen Angebot einer längeren Cheftrainer-Anstellung ein Raunen der Edelfans und Sponsoren. Rummenigge umschmeichelte Flick um Mitternacht förmlich mit weiteren warmen Worten: "Mach es weiter so. Bleib wie du bist. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, wie die Mannschaft spielt, mit den Ergebnissen und dem Fußball, den sie zelebriert." Flick folgte im Herbst 2019 auf den entlassenen Niko Kovac, zunächst als Interimstrainer. Vor Weihnachten erhielt der ehemalige Co-Trainer einen Cheftrainer-Vertrag bis Saisonende, eine so klare Andeutung einer Vertragsverlängerung wie nun von Rummenigge gab es bisher nicht.

Flick hatte zuvor in den 90 Minuten an der Stamford Bridge, wo bis zum Dienstagabend noch keine deutsche Mannschaft gewonnen hatte, den ultimativen Eignungstest als Bayern-Coach eindrucksvoll bestanden. "Die Mannschaft hat die Vorgaben super umgesetzt", lobte er seine Spieler, die als Kollektiv nahezu perfekt harmonierten und in den Torschützen Serge Gnabry (51./54.) und Robert Lewandowski (76.), der an allen drei Treffern beteiligt war, gleich zwei Matchwinner hatte.

Rummenigge stachelt Bayern-Team an: "Glaube, dieser tolle Charakter wird euch weit führen"

"Man hat den Eindruck, wenn man hier nach London kommt, die mögen uns", bemerkte Rummenigge. Er zählte den Finalsieg 2013 in Wembley gegen Borussia Dortmund, das Tottenham-Torfest und den aktuellen Erfolg auf. "Es war ganz wichtig, wieder ein Statement zu setzen", kommentierte derweil Kapitän Manuel Neuer - nämlich eines an alle Mitbewerber um den Titel in Europas Königsklasse.