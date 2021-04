"Ob ich dann beim DFB bin...": Flick hält sich Zukunft nach Bayern-Aus in der Champions League offen

Die aktuelle Saison ist beim FC Bayern im Wesentlichen gelaufen. Nach dem Ausscheiden aus der Champions League am Dienstagabend geht es "nur" noch um die Titelverteidigung in der Bundesliga – und dort ist der Vorsprung mit fünf Punkten sechs Spieltage vor dem Ende überaus komfortabel. Nur logisch war es daher, dass der Fokus unmittelbar nach Abpfiff schon in Richtung Zukunft ging. Nach feinfühligem Lob von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußerte sich Trainer Hansi Flick bei Sky so offen wie noch nie zu seiner persönlichen Zukunft über die Saison hinaus.

