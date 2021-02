Diskussionen und Gelbe Karte: Bayern-Trainer Flick schiebt bei Pleite in Frankfurt Schiedsrichter-Frust

Nach der 1:2- Niederlage der Bayern in Frankfurt wird es beim Rekordmeister Gesprächsbedarf geben. Das Spiel war die zweite Partie in Folge, in dem die Münchener mit einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit in die Kabine gehen mussten. Nachdem es am Montag gegen Arminia Bielefeld immerhin noch zu einem Punkt gereicht hatte, gab es am Samstag nichts zu holen. Kapitän Manuel Neuer kritisierte nach dem Abpfiff, dass aus man aus dem Bielefeld-Spiel "nichts gelernt" habe. Gesprächsbedarf hatte Bayern-Trainer Hansi Flick auch schon während der 90 Minuten - mit dem Schiedsrichter.

Anzeige