Hansi Flick hofft auf DFB-Effekt für Timo Werner und nimmt Team in die Pflicht - "Müssen ihn besser einsetzen"

In der Nationalmannschaft hui, im Verein pfui: Timo Werner hat in dieser Saison in seinen sechs Einsätzen für das DFB-Team bereits sechs Treffer erzielt - und damit nur ein Tor weniger als in seinen 28 Pflichtspielen für Premier-League-Klub FC Chelsea. Am Samstagabend im Testspiel gegen Israel (2:0) netzte der ehemalige Stürmer von RB Leipzig wieder ein und ist damit seit Amtsantritt von Bundestrainer Hansi Flick im September 2021 der Spieler mit den meisten Treffern für Deutschland. "Es ist für einen Stürmer enorm wichtig, dass er weiß, wo das Tor steht", lobte Flick den 26-Jährigen im ZDF. Der Coach hofft nun, dass Werner auch im Verein endlich durchstartet.

Anzeige