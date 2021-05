Hansi Flick: Deshalb kann Jamal Musiala schon bei der EM eine gute Rolle spielen

Einsatzzeiten, die dem Youngster am Ende offenbar auch zum EM-Ticket verhalfen. So hatte Bundestrainer Joachim Löw erklärt, dass Musiala bei der Nominierung für das Turnier den Vorzug vor dem Leverkusener Florian Wirtz aufgrund der bereits gesammelten Königsklassen-Erfahrung erhalten habe . Auch Flick, der nach der gemeinsamen Zeit bei den Bayern nun beim DFB zum Förderer Musialas wird, hält große Stücke auf den Youngster.

"Er hat Qualitäten, die nicht so oft zu sehen sind. Jamal setzt sich unter Druck auf engem Raum durch. Er ist intelligent, sehr schlau, kann ein Spiel lesen, Bälle klauen" , erläuterte der 56-Jährige und betonte, dass sich das Top-Talent auch in den Reihen der Bayern-Stars schon höchste Anerkennung erspielt habe: "Er hat bei unseren Nationalspielern ein Riesenstanding. Wenn es eng wird, wenn der Gegner tief steht, wenn Eins gegen Eins gefragt ist, gibt er jeder Mannschaft das gewisse Etwas mit seinem Zug zum Tor."

Insgesamt bewertet Flick die Ausgangslage der Nationalmannschaft trotz der zuletzt immer wieder enttäuschenden Resultate optimistisch. Mit Blick auf den in den vergangenen Monaten in die Kritik geratenen Löw, dem er von 2006 bis 2014 als Assistent zur Seite stand, meinte Flick: "Wenn er jetzt eine gute Vorbereitung hat, kann er viel aus der Mannschaft herausholen. Das hoffe ich. Ich wünsche ihm ein cooles Turnier." Im Anschluss an die Europameisterschaft übernimmt dann Flick das Ruder von seinem ehemaligen Chef. Am Dienstagvormittag hatte er einen Bundestrainer-Vertrag bis zum Ende der Heim-EM 2024 unterschrieben.