Löw berichtet von "Totenstille" in deutscher Kabine - Ausblick auf Amtszeit von Hansi Flick

Mit gedämpfter Stimme und tief enttäuscht hat Joachim Löw eine erste Bilanz des deutschen Achtelfinal-Ausscheidens bei der Europameisterschaft gezogen. "Wir hatten uns bei diesem Turnier etwas Anderes erhofft. Es tut mir leid, dass die große Begeisterung zu Hause nach diesem Spiel dahin ist", meinte der 61-Jährige nach dem 0:2 gegen England am ARD-Mikrofon und wollte zunächst keine generellen Aussagen zu seiner Amtszeit machen, die am Dienstagabend nach 15 Jahren endete. Stattdessen blieb er bei seinen Ausführungen nah am Spiel und verwies auf die einmal mehr mangelnde Chancenverwertung.

Anzeige