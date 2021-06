Für Joachim Löw endete seine lange Ära als Bundestrainer nicht mit dem erhofften krönenden Abschluss in Form des Titelgewinns bei der Europameisterschaft . Das bittere 0:2 gegen England bedeutete für das DFB-Team das EM-Aus im Achtelfinale - und für Löw ein wenig ruhmreiches Aus nach 15 Jahren und 198 Länderspielen als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Bereits vor dem Turnier hatte der 61-Jährige seinen Rücktritt angekündigt, um den Weg für einen Neuanfang frei zu machen. Diesen soll nach der EM sein früherer Co-Trainer Hansi Flick gestalten, der Ende Mai einen Vertrag bis 2024 unterschrieb.

Flick eiste der DFB von Rekordmeister FC Bayern München los , wo der 56-Jährige in den vergangenen anderthalb Jahren große Erfolge feierte. Insgesamt sieben Titel konnte der langjährige Co-Trainer Löws (2006 bis 2014) seiner Vita hinzufügen, die alles andere als geradlinig verlief und zahlreiche Höhen und Tiefen aufweist. Wer ist der Mann, der das Löw-Erbe antritt und Deutschland wieder an die Spitze führen soll? Der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), wagt einen Blick auf Flicks Fußball-Karriere als Spieler, Trainer und Funktionär.

Der künftige Bundestrainer Hansi Flick, der sich als Bayern-Trainer vor allem mit schnellem Offensivfußball einen Namen gemacht hatte und in der Saison 2019/20 mit den Bayern alle sechs möglichen Titel gewinnen konnte (darunter das Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League) wird die deutsche Nationalmannschaft erstmals am 2. September betreuen. Dann ist in der WM-Qualifikation Fußball-Zwerg Liechtenstein der Gegner - alles andere als ein deutlicher Sieg zum Auftakt wäre eine faustdicke Überraschung. Für Flick, dessen erste Kader-Nominierung bereits mit Spannung erwartet wird, geht es dann mit den Spielen gegen Armenien (5. September) und Island (8. September) weiter.