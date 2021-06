Hansi Flick gibt Joshua Kimmich einen Rat: "Dann kann er Weltfußballer werden"

Der künftige Bundestrainer Hansi Flick sieht in Nationalspieler Joshua Kimmich einen potenziellen Weltstar. "Das Wort 'Verbissenheit' hat oft einen negativen Touch, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr fokussiert, das zeichnet ihn aus", lobte der scheidende Meistertrainer des FC Bayern seinen alten und auch künftigen Schützling im FCB-Klubmagazin 51. "Ich glaube, wenn er es schafft, seinen beispiellosen Ehrgeiz noch ein bisschen besser zu kanalisieren und in die richtige Richtung zu lenken, dann kann er Weltfußballer werden", so Flick.

