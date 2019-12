Bayern-Coach Hansi Flick adelt Jürgen Klopp nach Verlängerung in Liverpool: "Ganz große Klasse"

Die Verlängerung von Jürgen Klopp beim FC Liverpool hat Hansi Flick kaum überrascht. Der Interimstrainer des FC Bayern lobte den deutschen Coach des amtierenden Champions-League-Siegers in den höchsten Tönen. "Er fühlt sich dort wohl, macht hervorragende Arbeit", sagte Flick am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie des deutschen Rekordmeisters gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) und fügte an: "Der Verein kann froh sein, mit ihm verlängert zu haben."

Die Leistung von Welttrainer Klopp, die der 52-Jährige in dieser Saison mit dem Titel in der Premier League fortschreiben will, findet der Interimscoach der Bayern beachtlich: "Er hat eine Mannschaft zusammengestellt, das Gesamtpaket stimmt. Was er in Liverpool leistet, ist ganz große Klasse."

Liverpool und der deutsche Trainer haben am Freitag die Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2024 bekanntgegeben. Schwierig waren die Verhandlung laut Klub und Coach nicht. „Wir konnten es geheim halten, was heutzutage außergewöhnlich ist“, freute sich Klopp über diese „Breaking News“ als Überraschung: „Von jetzt an sehen wir uns noch häufiger.“

Drama pur: Die magischen Momente des Jürgen Klopp Jürgen Klopp hat in seiner Karriere bereits einige emotionale Szenarien erlebt. Der SPORTBUZZER zeigt die magischen Momente des Jürgen Klopp. ©

Anzeige

Trauzeuge Wagner über Klopp: "Das macht Spaß"

Auch Schalke-Coach David Wagner freut sich über die die Vertragsverlängerung. Sie eine sehr positive Nachricht, erklärte der 48-Jährige. „Da passen zwei Sachen richtig zusammen“, sagte Wagner: „Deshalb freue ich mich für den Klub, für Jürgen, seine Familie und den Staff. Und für uns, dass wir uns das noch einige Zeit anschauen können. Denn das macht Spaß.“ Trauzeuge Wagner will seinen Freund Klopp nun weiterhin für das schlechte Wetter auf der Insel rüsten. „Ich werde ihm wahrscheinlich eine Regenjacke schenken“, scherzte er mit einem breiten Lächeln.