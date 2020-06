Hansi Flick kämpft um Zukunft von Thiago beim FC Bayern: "Gibt der Mannschaft gewisses Extra"

Er will ihn unbedingt halten! Trainer Hansi Flick kämpft um den Verbleib von Thiago beim FC Bayern. Nachdem in den vergangenen Tagen Bild und SportBild über einen Abgang des spanischen Mittelfeldspielers spätestens 2021 nach Auslaufen des aktuellen Vertrags berichteten, hat Flick die Hoffnung noch nicht aufgegeben. "Es gibt keinen neuen Stand bei Thiago, wir unterhalten uns fast jeden Tag", sagte er vor dem abschließenden Saisonspieltag der Bundesliga. Derweil hofft der Trainer, dass Thiago im DFB-Pokalfinale am 4. Juli gegen Bayer Leverkusen wieder spielen kann. "Es ist der Plan, dass er da dabei sein kann", so der Trainer.

Am Donnerstag hatte Bild berichtet, dass Thiago den FC Bayern verlassen wird. Diesen Entschluss habe er seinen Mitspielern gar schon in der Kabine mitgeteilt. Laut Kicker gab es allerdings noch keine offizielle Anfrage für ihn. Der FC Liverpool soll stark an Thiago interessiert sein, heißt es.

Zukunft von Thiago beim FC Bayern offen

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Thiago seinen Vertrag beim FC Bayern über 2021 hinaus verlängern wird. Nachdem bereits von einer Einigung beider Parteien berichtet wurde, soll sich Thiago kürzlich umentschieden haben. Seitdem ranken sich Diskussionen darum, ob der FC Bayern Thiago überhaupt noch braucht. Da er derzeit verletzt fehlt, spielen Joshua Kimmich und Leon Goretzka zusammen im Mittelfeld - und erledigen ihre Aufgabe herausragend.

Für Bayern-Trainer Flick gibt es in dieser Frage keine zwei Meinungen. "Wenn man ihn im Training und auf dem Platz sieht, merkt man, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten mit dem Ball hat", sagte er am Freitag. Außerdem habe er auch in der Defensive einen Schritt gemacht. "Jetzt hat man immer mehr gesehen, dass er sie auch gegen den Ball hat."

Deshalb steht außer Frage, dass Flick auch in Zukunft gern auf Thiago setzen will. "Er gibt der Mannschaft ein gewisses Extra", lobte der Meister-Trainer die Qualitäten des Mittelfeldspielers. "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler." Und solche Leute brauche es schließlich, um auf allen drei Hochzeiten zu tanzen, ließ Flick durchblicken.

