Nach Flick-Kritik: Auch Effenberg schießt gegen Lauterbach - "Einfach mal zurückhalten"

Ex-Profi Stefan Effenberg hat in der am Wochenende hitzig geführten Debatte um vermeintlich nicht notwendige Reisen im internationalen Fußball zwischen Hansi Flick und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach Partei für den Trainer des FC Bayern München ergriffen. Effenberg, als Spieler langjähriger Bayern-Kapitän, empfahl dem Politiker in einer Kolumne für das Portal t-online.de, "auch mal ein Thema unkommentiert" zu lassen. Lauterbach hatte am Sonntag auf die teils heftige Kritik von Flick, der ihn unter anderem als "sogenannten Experten" bezeichnet hatte, entgegnet, er äußere sich oft, weil Journalisten ihn um Einschätzung baten. Dazu Effenberg: "'Sorry, nicht mein Gebiet', das muss auch mal als Antwort genügen."

Der frühere Nationalspieler forderte den Sozialdemokraten auf, sich beim Thema Fußball "einfach mal zurückzuhalten". Wenn das nicht gehe, solle Lauterbach "vielleicht Tagesschau-Sprecher werden oder sich regelmäßig mit mir in den Sport1-Doppelpass setzen. Da kann er ohne Punkt und Komma erzählen." Effenberg attestierte auch anderen Politikern den Versuch, "sich mit populistischen Äußerungen zu profilieren". Aus Effenbergs Sicht habe der Fußball während der Pandemie "vieles richtig gemacht, was die Politik nicht zu hundert Prozent hinbekommt".

Als Beispiel für die Vorbildfunktion des Fußballs nannte Effenberg die in dieser Woche beginnenden Achtelfinalspiele in der Champions League, die aufgrund von Einreisestopps aus Mutations-Risikogebieten wie Großbritannien teilweise nach Budapest, Warschau oder Bukarest verlegt wurden. "Lautstark beschwert hat sich darüber kaum jemand, obwohl diese Reisen anstelle von Heimspielen eine extreme Belastung darstellen", schrieb der "Tiger". Darum riet er der UEFA auch, die Königsklasse ab dem Viertelfinale erneut in Turnierform und statt in Hin- und Rückspiel mit jeweils nur einer Partie auszutragen - so wie im vergangenen Jahr beim Finalturnier in Lissabon.