Probleme, Aufstellung, Selbstvertrauen: Die Flick-Analyse zum Spiel gegen Liechtenstein

Hansi Flick hat beim mühsamen 2:0 (1:0) am Donnerstagabend in St. Gallen gegen Liechtenstein einen Stotterstart als Bundestrainer erlebt. Nach der Partie analysierte der 56-Jährige die Partie und sprach über...

… die Probleme gegen den tiefstehenden Gegner: "Wir wollten die Angriffe besser ausspielen, nach 20 Minuten war das Tempo sehr schleppend. Wir hatten zu wenig Optionen, das haben wir in der Halbzeit angesprochen und danach besser gemacht. Wie Jamal Musiala das vor dem ersten Tore gemacht hat, mal mit Selbstvertrauen in ein Dribbling zu gehen, das hätten wir gerne öfter gesehen. Man merkt, dass die Mannschaft nicht so das Vertraue hat, die Tore zu machen. Wir wissen, dass wir noch einen Weg zu gehen haben. Deshalb zählen jetzt die drei Punkte, am Sonntag haben wir ein wichtiges Spiel gegen Armenien und wollen vorbeigehen. Dazu müssen wir gerade in der Offensive noch besser agieren, gegen den Ball war es okay – da waren wir sehr konzentriert."