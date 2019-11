"Überragender Typ": Nächster Spieler des FC Bayern adelt "fantastischen" FCB-Trainer Hansi Flick

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Nachwuchsspieler Sarpreet Singh: Hansi Flick ist ein "super Trainer"

So sei Flick "ein überragender Typ und ein super Trainer", lobte Singh im Interview mit der Bild den neuen Bayern-Coach. Der neuseeländische Nationalspieler mit indischen Wurzeln wechselte im Sommer für 650.000 Euro von seinem Heimat-Klub Wellington Phoenix zum Rekordmeister. Zu einem Einsatz bei den Profis hat es für den 20-Jährigen allerdings noch nicht gereicht. Dafür gehört er zum Kern der zweiten Mannschaft, die in der 3. Liga spielt.

Singh darf an Profi-Training unter Flick teilnehmen: "Kann eine Chance für uns junge Spieler sein"

Singhs Leistungen in der Drittliga-Mannschaft (vier Treffer und fünf Vorlagen in elf Spielen) überzeugten Flick nun in seiner Rolle als Chef-Trainer: Der Coach kündigte am Freitag an, Singh und seine Teamkollegen Joshua Zirkzee, Oliver Batista-Meier und Leon Dajaku (alle 18 Jahre alt) bis Weihnachten bei den Profis trainieren zu lassen: "Wir sind davon überzeugt, dass diese Jungs sich optimal weiterentwickeln, wenn sie mit den Besten trainieren", sagte der Weltmeister von 2014.