Wird Hansi Flick der neue Bundestrainer? DFB-Kapitän Manuel Neuer: "Liegt nicht in meiner Hand"

Es scheint Bewegung in die Suche nach einem neuen Bundestrainer zu kommen. Die Abschieds-Ankündigung von Hansi Flick erschüttert den FC Bayern München - und schiebt den 56-Jährigen noch mehr als bisher in die Rolle des Top-Favoriten für die Nachfolge von Joachim Löw. Doch wird Flick den Job wirklich übernehmen? Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat bei der Frage nach einer zukünftigen Zusammenarbeit mit Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft auf die DFB-Führung verwiesen.

"Das liegt ja nicht in meiner Hand. Es ist so, dass die Verantwortlichen das entscheiden werden", antwortete der 35-Jährige in einem ARD-Interview auf die Frage, ob er sich persönlich freuen würde, Flick nach der Europameisterschaft beim DFB-Team wiederzusehen. Flick selbst hatte den Job beim DFB als "Option" bezeichnet.

Neuer bezeichnete den von Flick nach dem 3:2 im Topspiel in Wolfsburg am Samstag angekündigten Abschied vom deutschen Rekordmeister als "sehr traurig" für die Münchner Mannschaft. Er sei in den anderthalb Jahren als Bayern-Chefcoach zum "besten Trainer der Welt" geworden. Sechs Titel gewann das Team mit Flick. Nach dem 29. Bundesliga-Spieltag scheint die deutsche Meisterschaft und damit Titel Nummer sieben zum Abschied von Flick so gut wie garantiert.