Flick eröffnet PK vor Armenien-Spiel mit flammendem Plädoyer: "Wir Trainer sind nicht blind"

Mit einem flammendem Plädoyer hat der neue Bundestrainer Hansi Flick am Samstag die Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien eröffnet. "Was mir wichtig ist: Wir Trainer sind nicht blind und nicht dafür da, die Dinge schön zu reden", sagte der 56-Jährige noch bevor er sich zur aktuellen Personalsituation äußerte. Natürlich sei auch er mit der Torausbeute beim 2:0 am vergangenen Donnerstag gegen Außenseiter Liechtenstein nicht zufrieden. "Aber am Anfang eines Weges sind für Trainer auch andere Dinge wichtig. Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft Einsatzwillen und Einsatzbereitschaft gezeigt hat. Das war sehr gut."

