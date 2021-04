Hansi Flick prescht vor: Bayern-Trainer hat um Vertragsauflösung gebeten – DFB "eine Option"

Hansi Flick sorgt für Klarheit in der Debatte um seine Zukunft beim FC Bayern München. Nach dem 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag hat der FCB-Trainer mitgeteilt, dass er den Verein am Saisonende verlassen will. "Es ist so, dass ich der Mannschaft heute gesagt habe, dass ich dem Verein unter der Woche nach dem Spiel in Paris gesagt habe, dass ich gerne nach der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", sagte Flick im Anschluss der Partie bei Sky. Sein Vertrag beim FC Bayern gilt noch bis 2023. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über die Zukunft des FCB-Coaches. Wie der Verein auf die Flick-Bitte regiert, ist noch unklar.

