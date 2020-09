Hansi Flick relativiert Bayern-Niederlage gegen Hoffenheim: "Haben Vertrauen in unsere Stärke"

Vor allem nach den wenigen Ruhephasen für seine Spieler in den vergangenen Wochen. "Ich schiebe das nicht alles auf die Müdigkeit. Wir haben zwar das Spiel in der ersten Hälfte bestimmt, aber konnten uns nicht so viele Chancen herausspielen", sagte Flick. "Die Mannschaft hat gefightet und das reingebracht, was noch in ihr streckt." Nur gut 60 Stunden nach dem Sieg im UEFA-Supercup über den FC Sevilla musste der Quadruple-Sieger wieder ran in Hoffenheim - und diese Belastung merkte man den Spielern an. An Qualität habe es nicht gelegen. "Ich kann meiner Mannschaft, was Einsatz und Wille angeht, nichts vorwerfen. Wir waren nicht so konsequent wie sonst, aber haken dieses Spiel jetzt ab", so der Bayern-Trainer.