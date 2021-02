Hansi Flick spricht über DFB-Gerüchte: "Keine Veranlassung, etwas zu verändern" - Lob für Joachim Löw

Von Meisterschaft bis Klub-WM: Er hat mit dem FC Bayern München alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - und das in seiner ersten Saison. Ist Hansi Flick damit bereit für höhere Aufgaben wie die des deutschen Nationaltrainers? DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat längst potenzielle Nachfolger für Joachim Löw im Blick, der bereits seit fast 15 Jahren als Bundestrainer tätig ist und zuletzt nicht mehr unumstritten war. Flick werde "innerhalb des DFB unglaublich geschätzt und hat hier schon seine Kompetenzen bewiesen", sagte Bierhoff zuletzt in einem Interview mit der Sport Bild - und brachte damit die Führungsriege des FC Bayern gegen sich auf. Nun hat sich der FCB-Erfolgstrainer in einem Interview mit der Bild am Sonntag selbst über seine Zukunft geäußert.

Anzeige