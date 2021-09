Jochen Breyer: Wiederholt sich gerade Geschichte? Hansi Flick startet beim DFB wie beim FC Bayern

Hansi Flick weiß, wie man zweifelnde Mannschaften auf Kurs bringt. Ob er damit bei der Nationalelf so erfolgreich ist wie beim FC Bayern, lässt sich noch nicht sagen. Sieben Titel in 19 Monaten wird er nicht schaffen, allein deshalb, weil so viele Titel nicht vergeben werden. Aber ein Titel in 15 Monaten – im Dezember 2022 in Katar – würde ja schon reichen.