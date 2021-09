Von Taktik bis Personal: Das will Hansi Flick beim DFB-Team anders machen als Vorgänger Joachim Löw

Am Mittwochmorgen stand Hansi Flick unter der Dusche und dachte über sein Debüt nach, über sein erstes Länderspiel als Bundestrainer. Nach der rund 15-jäh­rigen Amtszeit von Joachim Löw tritt er in die riesigen Fußstapfen des Weltmeistermachers und von Trainerlegenden wie Sepp Herberger, Helmut Schön oder Franz Beckenbauer. Der Startschuss dieser neuen Epoche findet allerdings nicht gerade auf großer Bühne statt, ganz im Gegenteil. Flick trifft mit seiner Mannschaft im ersten Duell auf Liechtenstein, die Nummer 189 der aktuellen Weltrangliste. Rund 6000 Zuschauer werden im schweizerischen St. Gallen erwartet, wo die Partie an diesem Donnerstag (20.45 Uhr, RTL) angepfiffen wird. Da fällt es auch nicht so schwer ins Gewicht, dass mit Manuel Neuer und Thomas Müller zwei Stützen ausfallen und der DFB-Coach noch nicht mal weiß, wer überhaupt die Kapitänsbinde tragen wird. Anzeige

Ein heißer Kandidat ist Joshua Kimmich, der in Abwesenheit seiner Münchner Teamkollegen die meisten Länderspiele (59) auf dem Buckel hat. Vor vier Jahren war Kimmich schon mal Kapitän beim Confed-Cup-Sieg in Russland, wo ihm die Binde allerdings zu groß war und er sie mit einer Büroklammer fixieren musste. "Jo wird eine zentrale Rolle einnehmen", sagt Flick über den Mann, den er auch wieder in der Zentrale, also im Mittelfeld, sieht. Löw hatte Kimmich zuletzt bei der EM auf die Problemstelle, die rechte Abwehrseite, verfrachtet. Dort hat sein Nachfolger mit Wolfsburgs Ridle Baku und Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain zwei andere Alternativen parat.

Flick fordert Kampfgeist: "Wollen sehen, dass sich die Spieler für Deutschland zerreißen"

Überhaupt will Flick einiges anders machen als sein Vorgänger – taktisch und personell. Wie beim FC Bayern, wo er in 20 Monaten sieben Titel gewann, wird er vorrangig auf eine Viererkette setzen, hohes Gegenpressing spielen lassen, den Gegner also sofort brutal unter Druck setzen. "Wir wollen aktiv sein. Wir wollen sehen, dass sich die Spieler für Deutschland zerreißen", fordert der neue Mann an der Linie etwas plakativ.

Den Treffpunkt für seine Spieler verlegte Flick um einen Tag vor, um zumindest etwas mehr Zeit zu haben. Für Einzelgespräche, für Videos, für Analysen, die er seit der Ankunft am vergangenen Sonntag neben oder während der Einheiten auf dem Platz führte. "Er ist sehr kommunikativ, menschlich im Umgang, spricht viel mit uns und nimmt uns mit", lobt Ilkay Gündogan. Der Star von Manchester City war einer der Ersten, die Flick nach dem Rücktritt von Taktgeber Toni Kroos anrief, um ihn vom Weitermachen zu überzeugen. Der 30-Jährige zählt mit Neuer (35), Müller (31) und Marco Reus (32) zur "alten Garde", die die kommenden Anführer um Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Co. so anleiten soll, dass auch sie sich irgendwann „goldene Generation“ schimpfen dürfen – bis dahin muss aber noch einiges passieren. Aktuell rangiert das DFB-Team auf Rang 16 der Weltrangliste, schied bei der letzten WM in der Vorrunde und bei der EM im Achtelfinale aus.

Die neue Demut kann dem DFB nur gut tun

"Wir starten bei null", sagt DFB-Direktor Oliver Bierhoff, wohlwissend, dass auch die Ausgangslage in der WM-Qualifikationsgruppe nach der peinlichen 1:2-Niederlage im März gegen Nordmazedonien besser sein könnte. Deutschland liegt nach drei Spieltagen nur auf Platz drei. Nur der Erste ist direkt bei der Endrunde 2022 in Katar dabei, für die Neuer bereits den Titelgewinn als Ziel proklamierte.