Hansi Flick bestätigt: Thomas Müller gegen Köln wieder im Bayern-Kader – auch Serge Gnabry zurück

Thomas Müller wird nach seiner Corona-Infektion am Samstag wieder zum Kader des FC Bayern München gehören. Wie Trainer Hansi Flick am Freitag bestätigte, ist der Weltmeister von 2014 gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) sogar eine Alternative für die Startelf des Rekordmeisters. "Es geht sehr schnell bei ihm. Er hat zuhause auch trainiert, was er konnte und durfte. Er ist ein Spieler, der eine gute Basis hat, das kommt ihm jetzt zugute", sagte Flick.

