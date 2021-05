Hansi Flick holt seinen siebten Bayern-Titel: So lief die Karriere des alten und neuen Meistertrainers

Hansi Flick und der FC Bayern München - obwohl der alte und neue Meistertrainer den Münchnern am Saisonende den Rücken kehrt, bleibt diese Beziehung als eine der erfolgreichsten in der deutschen Fußball-Geschichte in bleibender Erinnerung. Sieben Titel holte Flick in etwas mehr als anderthalb Jahren mit den Münchnern - am Samstag kam die 31. deutsche Meisterschaft der Klubhistorie hinzu, nachdem Flick in seinem ersten Bayern-Jahr nicht nur das Triple aus Meisterschale, DFB-Pokal, und Champions League sowie - in der Verlängerung der Spielzeit - auch DFL- und UEFA-Supercup sowie Klub-WM einheimsen konnte. Anzeige

Dass der ehemalige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft geradezu unerhört erfolgreich sein würde, war bei seinem Kaltstart im November 2019 nicht abzusehen. Der 56-Jährige hatte jahrelang keinen Klub als Cheftrainer betreut, war als Verantwortlicher nie bei einem so großen Verein aktiv. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick zurück auf die wechselhafte Fußball-Karriere von Hansi Flick, der den FCB im Sommer als einer der erfolgreichsten deutschen Trainer der Geschichte verlassen wird.

Die aktuelle Saison war für den 56-Jährigen ungleich schwieriger. Zwar bleibt er der nach Punkten erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Münchner, auf seine weiße Titel-Weste mischen sich jedoch Grautöne: Bereits im Januar steht in Runde zwei das Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel (5:6 nach Elfmeterschießen), im April scheiden die Bayern auch in der Champions League aus – ausgerechnet bei der Wiederauflage des Vorjahresfinals gegen Paris Saint-Germain.

Dennoch kann Flick in sportlicher Hinsicht ein positives Fazit seines zweiten Bayern-Jahres ziehen. Mit einem dünnen Kader und etlichen „Nebenkriegsschauplätzen“ (der pickepackevolle Spielplan, die Ungewissheit um die auslaufenden Verträge von Leistungsträgern wie David Alaba und Jerome Boateng und die Querelen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic) war von Vornerein klar, dass eine Verteidigung aller Vorjahrestitel ein kaum realistisches Ziel war. Am Ende steht das Mindestziel, die Meisterschaft – die in einer überzeugenden Art und Weise errungen wurde.

Bayern zeigten im zweiten Flick-Jahr Mia-san-Mia-Qualitäten

Denn die Bayern zeigten eine Qualität, die dem „Mia san Mia“-Gedanken entspricht: Sie waren immer da, wenn sie es unbedingt mussten. Sei es in der Hinrunde, als sie nacheinander die bis dahin unbesiegten Wolfsburger und Leverkusener jeweils mit 2:1 in die Schranken verwiesen. Sei es beim 5:2 in der Hinserie gegen Mainz, als sie nach 0:2-Rückstand gewaltig aufdrehten. Sei es gegen Leipzig, als sie beim 1:0 vor allem kämpferisch zu überzeugen wussten.