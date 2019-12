Bestätigt: Hansi Flick bleibt Trainer des FC Bayern - Vertrag mindestens bis Saisonende

In der Bundesliga überwintert der Titelverteidiger mit vier Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig auf dem dritten Tabellenplatz. In der Champions League marschierte man ohne Punktverlust ins Achtelfinale, wo nun der FC Chelsea wartet. Das Achtelfinale des DFB-Pokals hatte der deutsche Rekordmeister noch unter der Leitung von Kovac erreicht. In der Runde der letzten 16 empfängt man im kommenden Februar Flicks Ex-Klub TSG Hoffenheim.