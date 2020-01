Hansi Flick reagiert auf Salihamidzic-Konter - und erneuert Transfer-Ansage an FC Bayern

Hoch über den Wolken zog Hansi Flick nach einer schweißtreibenden Trainingswoche in Katar ein positives Fazit. "Für mich war es ein sehr gutes, sehr gelungenes Trainingslager mit sehr intensiven Tagen", sagte der Trainer des FC Bayern auf dem fast sechsstündigen Flug nach Nürnberg. "Die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen, die Intensität war sehr hoch." Intensiv ging es auch zwischen den Bayern-Verantwortlichen zu: Erst überraschte Flick mit einer öffentlich gemachten Transfer-Forderung nach "mindestens zwei Spielern", dann wies ihn Sportdirektor Hasan Salihamidzic kurz darauf zurück. Nun hat sich der FCB-Coach nochmals zum Thema geäußert.

Bayern-Trainer Flick hält an Transfer-Forderung an FC Bayern fest

Und Flick hält an seiner Forderung fest: "Ich habe meine Meinung ehrlich gesagt. Mir geht es immer um den Verein. Wir haben alle hohe Ziele und müssen eine Basis schaffen, um diese Ziele erreichen zu können", sagte der 54-Jährige. "Die Verletzungssituation ist nicht berauschend. Die Winter-Periode ist dazu da, um gewisse Dinge etwas zu regulieren. Das war einfach mein Anliegen, das auch so zu äußern." Zudem fügte Flick vielsagend an: "Das werden die Spieler auch nicht anders sehen."

Flick will Salihamidzic-Konter nach Transfer-Diskussion beim FC Bayern "nicht interpretieren"

Flick schlug deshalb unter der Woche gegenüber der Süddeutschen Zeitung Alarm: "Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung. Ich denke da an mindestens zwei Spieler - auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn." Diese Worte kamen bei Salihamidzic dagegen gar nicht gut an: "Ich bin davon überrascht, was Hansi medial zur Kaderplanung gesagt hat. Ich bin kein Freund von medialer Kaderplanung, weil wir uns ohnehin die ganze Zeit austauschen", sagte der Sportdirektor während einer Pressekonferenz in Doha. Ob mögliche Zugänge in der aktuellen Transfer-Periode gekauft oder nur ausgeliehen werden sollen, ließ Salihamidzic offen. "Wichtig ist nur, dass uns der Spieler verstärkt", sagte der 43-Jährige.

Ein Konter des designierten Bayern-Sportvorstands, den Flick nach Ende des Trainingslagers "nicht kommentieren und interpretieren" wollte. "Es ist einfach der Situation geschuldet. Ich sehe meine Mannschaft und den Verein. Darauf liegt mein Fokus. Ich habe damit überhaupt kein Problem", erklärte Flick.

Bayern-Transfer von Leroy Sané im Winter kein Thema

Doch welche Spieler könnten mögliche Winter-Transfers des FC Bayern München sein? Zuletzt wurde häufiger über ein Interesse an Rechtsverteidiger Joao Cancelo von Manchester City berichtet. Nach jüngsten Informationen der "tz" will der FCB den Portugiesen vom englischen Meister ausleihen. "Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht. Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht", sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola kürzlich. Dass Nationalspieler Leroy Sané, ebenfalls in Manchester unter Vertrag, schon im Winter zum FCB wechselt, hatte Salihamidzic bereits ausgeschlossen. Die Personalie Sané sei im Winter definitiv "kein Thema".

