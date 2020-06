Bayern-Trainer Hansi Flick kündigt Transfers an - "auch wenn wir auf Gehalt verzichten"

Klare Ansage von FC-Bayern-Trainer Hansi Flick . Der Rekordmeister wird sich in der kommenden Transfer-Periode nach eigener Aussage auf jeden Fall verstärken. "Ich kann nur sagen, dass es Transfers geben wird", sagte der 55-Jährige nach dem 2:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach bei Sky - und fügte an: "Auch wenn wir auf Gehalt verzichten. Das ist ganz normal." Flick verwies darauf, dass auch Spieler abgegeben werden. Diese müssten dann auch ersetzt werden.

Transfers trotz Gehaltsverzicht der Bayern-Profis: Thomas Müller hatte sich unter der Woche irritiert gezeigt. Der 30-Jährige, der gegen Gladbach gesperrt fehlte, sagte nach dem Spiel gegen Frankfurt (2:1) im Bezug auf Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern für Leverkusen-Star Kai Havertz, dass man die besten Spieler "natürlich" in München haben wolle und ergänzte: "Es ist paradox, wenn es immer um Neuzugänge geht und gleichzeitig Gehalt eingespart wird."

Eine Aussage, die Sportdirektor Hasan Salihamidzic nicht gefiel - er rüffelte Müller am Samstag bei Sky öffentlich: "Der Thomas hat sich natürlich nach dem Pokalspiel, als er nicht so zufrieden mit der Leistung der Mannschaft war, vielleicht mit seiner Aussage ein bisschen verdribbelt", kritisierte der designierte Sportvorstand. "Da haben wir am nächsten Tag direkt drüber gesprochen, wir haben uns hingesetzt. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht korrekt war."