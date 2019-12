FC Bayern: Finale Gespräche über Vertrag von Trainer Hansi Flick am Sonntag - offenbar nur "Details" zu klären

Die Vereinsführung des FC Bayern will am Sonntag die finalen Gespräche mit Hansi Flick über eine weitere Beschäftigung als Cheftrainer. Eine grundsätzliche Entscheidung des deutschen Rekordmeisters pro Flick war bei den Verantwortlichen bereits am Samstagabend nach dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg im letzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde herauszuhören. "Es liegt ja auf der Hand, dass wir wirklich sehr zufrieden sind mit der Arbeit und wie sich die Mannschaft in den letzten Wochen präsentiert hat", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.