Bundestrainer Flick fordert "All-in-Mentalität" und will "die besten Spieler Deutschlands" nominieren

"Wir wollen eine Mannschaft zusammenstellen, in der die Besten spielen. Die besten Spieler Deutschlands sollen für Deutschland spielen", sagte Flick und betonte: "Natürlich werden wir auch jüngere Spieler immer wieder fördern." Seine neuen Maßnahmen will Flick aber nicht als Kritik an seinem Vorgänger verstanden wissen. "Alles, was kommt, hat nichts mit dem zu tun, was war. Ich habe Joachim Löw sehr viel zu verdanken, weil er mich extrem gefördert hat."

Flick hatte seinen neuen Job als Löw-Nachfolger am 1. August angetreten und bereits zahlreiche Gespräche geführt. Am 26. Au­gust wird er sein erstes Aufgebot für die Länderspiele in St. Gal­len gegen Liechtenstein (2. September), in Stuttgart gegen Armenien (5. September) und drei Tage später in Reykjavik gegen Island bekannt geben. Außerdem stehen in diesem Jahr noch zwei weitere Doppelpacks in der WM-Quali im Oktober (Rumänien, Nordmazedonien) sowie im November mit den Rückspielen gegen Liechtenstein und Armenien an.