Offiziell: Liverpool-Coach Jürgen Klopp wieder Welttrainer des Jahres - vor Hansi Flick

Jürgen Klopp ist erneut Welttrainer des Jahres. Das gab die FIFA am Donnerstagabend bei ihrer "The Best"-Zeremonie in Zürich bekannt, die aufgrund der Corona-Pandemie virtuell als Video-Konferenz veranstaltet wurde. Der deutsche Coach des FC Liverpool hat in der vergangenen Saison mit dem FC Liverpool erstmals seit 30 Jahren die Meisterschaft in der Premier League gewonnen.

Anzeige