Bericht über MLS-Transfer: Früherer U19-Europameister Hany Mukhtar wechselt in die USA

Der ehemalige deutsche Jugend-Nationalspieler Hany Mukhtar wird laut US-Medienberichten im kommenden Jahr in der nordamerikanischen MLS auflaufen. Wie das Sportportal The Athletic berichtet, wechselt der 24-jährige Berliner zu Nashville SC. Das Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee, das 2020 den Spielbetrieb in der Profiliga aufnehmen wird, soll nach Angaben von ESPN eine Ablösesumme von drei Millionen Dollar an Mukhtars dänischen Klub Bröndby IF gezahlt haben. Hinzu kamen weitere 100 000 Dollar für den Liga-Rivalen Seattle Sounders, der die MLS-Rechte an dem Deutschen hatte.