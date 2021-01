Happy Leipzig-Birthday, Dani Olmo! RB-Mittelfeldspieler feiert Einjähriges

Leipzig. Ein Jahr ist Dani Olmo bei RB Leipzig: Der 22-Jährige feiert am 25. Januar sein Einjähriges mit den Roten Bullen. Der Spanier blickt mit Freude auf die vergangenen zwölf Monate zurück, hat sich gut ins Team eingebracht, ist in der aktuellen Saison ein fester Bestandteil der Mannschaft. Kein einziges Spiel der Messestädter hat er verpasst, stand in allen 18 Bundesliga-Partien auf dem Rasen, vier davon bestritt er über 90 Minuten. Belohnt hat er sich für seinen unermüdlichen Einsatz mit zwei Toren – eines gegen Werder Bremen (2:0) und eines gegen den VfB Stuttgart (1:0). Anzeige

Torlos nur noch im DFB-Pokal

Vor allem aber hat er seinen Wert als Vorlagengeber unter Beweis gestellt: Schon sechs Tore hat Olmo in dieser Bundesliga-Saison vorbereitet. Und auch im DFB-Pokal half er seinen Teamkameraden mit einem Assist zum Sieg weiter. In der zweiten Runde legte der Spanier seinem Kollegen Yussuf Poulsen das 2:0 gegen den FC Augsburg vor. Die Partie endete 3:0 für RB. In diesem Wettbewerb hat der 22-Jährige noch nicht selbst getroffen. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich im Achtelfinale gegen den VfL Bochum (3. Februar, 18.30 Uhr).

Auch in den sechs Champions-League-Spielen war der offensive Mittelfeldspieler dabei, machte eine Partie in voller Länge mit – die 0:5-Pleite gegen Manchester United im Old Trafford. Nach dem Spiel twitterte Olmo „Daraus lernen und weitermachen.“ Und das hat er. Denn auch in der Königsklasse kann der Spanier treffen, wie er beim 4:3 gegen Basaksehir in Istanbul bewies, als er zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung einnetzte.

