Haraguchi, Schwegler und Co.: Die Null-Tore-Feldspieler von Hannover 96 mit den meisten Einsätzen

So mancher Bundesliga-Profi wird wohl neidisch beim Blick auf die Statistiken von Bayern Münchens Robert Lewandowski in dieser Saison. Der polnische Ausnahmestürmer traf wettbewerbsübergreifend in jedem seiner zwölf Pflichtspiele mindestens einmal und steht insgesamt bereits bei 18 Saisontoren.

In Hannover kann man derzeit von einer solchen Ausbeute nur träumen, hat die gesamte Mannschaft zusammen in dieser Saison doch erst neun Treffer selbst erzielt. Und das erste Saisontor der Roten ging auch noch auf die Kappe des VfB Stuttgarts, der bei der 1:2-Niederlage Hannovers ein kurioses Eigentor zustande brachte.