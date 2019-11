Rückkehrer Harmsen will MBC „mit voller Energie und Kraft“ retten

Weißenfels (dpa) – Nach turbulenten Wochen soll mit Rückkehrer Björn Harmsen wieder Ruhe beim Mitteldeutschen BC einkehren. Der 37-Jährige wurde am Donnerstag als neuer Cheftrainer beim kriselnden Basketball-Bundesligisten vorgestellt und startet als großer Hoffnungsträger. Er unterschrieb einen Vertrag über die laufende Saison mit der Option „auf eine längerfristige Zusammenarbeit“, wie der MBC mitteilte.

„Nachdem ich in den letzten Monaten einfach mal den Kopf freibekommen musste, gehe ich jetzt mit voller Energie und Kraft in meine Tätigkeit in Weißenfels“, sagte Harmsen. „Wir sind überzeugt, dass Björn unserem Team neue Stabilität und Fokus geben kann“, betonte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler: „Björn weiß, was es bedeutet, mit dem MBC erfolgreich zu sein.“