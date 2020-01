Rückkehr von Torjäger Harry Kane ungewiss - Tottenham-Coach Mourinho hält Saison-Aus für möglich

Tottenham -Trainer Jose Mourinho wagt keine Prognose über eine Rückkehr seines Star-Stürmers Harry Kane nach dessen Oberschenkel-Operation. Angesprochen auf eine vorzeitige Rückkehr des 26-Jährigen sagte Mourinho auf einer Pressekonferenz am Montag, es gebe keine Neuigkeiten. Kane könne bis Mitte April, Ende April, Mai oder sogar bis nächste Saison ausfallen . Er wisse es nicht, sagte Mourinho. Der Torjäger selbst hatte sich am Samstag mit einem Foto zurückgemeldet, das ihn mit nach oben gestrecktem Daumen aus dem Krankenbett zeigte .

Kane hatte sich am 1. Januar bei der 0:1-Niederlage seines Teams beim FC Southampton eine Sehnenverletzung am linken Oberschenkel zugezogen und das Stadion später auf Krücken verlassen. Bereits im direkten Nachgang der Partie hatte Mourinho eine längere Verletzungspause seines Torjägers befürchtet. "Wenn Sie mich nach meinem Gefühl fragen, gute oder schlechte Nachrichten, dann glaube ich eher an schlechte Nachrichten als an gute“, hatte der Portugiese erklärt.